Теперь официально: Lenovo отменила выпуск игровых смартфонов

Теперь официально: Lenovo отменила выпуск игровых смартфоновСмартфоны были больше рассчитаны на рынок Азии
Lenovo признала прекращение выпуска мобильных игровых смартфонов Legion. Неожиданно? Да. Но похоже, что Lenovo переориентирует свои ресурсы на продвижение игровой категории в других сферах.
Фото: Lenovo
После появления слухов в социальных сетях Lenovo напрямую подтвердила Android Authority, что она прекращает выпуск игровых смартфонов Legion.
Компания Lenovo прекращает выпуск мобильных игровых телефонов Legion на базе Android в рамках более широкой трансформации бизнеса и консолидации игрового портфеля. Являясь лидером в области игровых устройств и решений, Lenovo стремится продвигать игровую категорию во всех форм-факторах, а также сосредоточиться на том, где она может принести наибольшую пользу мировому игровому сообществу.
Ни одно из устройств Lenovo под брендом Legion не продавалось в США, вместо этого компания сосредоточилась на рынках Азии. Неясно, повлияет ли “более широкая трансформация бизнеса” компании и “консолидация игрового портфеля” на линейку игровых ноутбуков Legion и сколько сотрудников будет затронуто этим решением. Также неизвестно, будет ли Lenovo продолжать поддержку существующих моделей смартфонов Legion.