Теперь официально: Lenovo отменила выпуск игровых смартфонов

Ни одно из устройств Lenovo под брендом Legion не продавалось в США, вместо этого компания сосредоточилась на рынках Азии. Неясно, повлияет ли “более широкая трансформация бизнеса” компании и “консолидация игрового портфеля” на линейку игровых ноутбуков Legion и сколько сотрудников будет затронуто этим решением. Также неизвестно, будет ли Lenovo продолжать поддержку существующих моделей смартфонов Legion.