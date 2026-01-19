Теперь официально: Realme Neo 8 получит 8000 мАч

Смартфон также получит защиту от пыли и воды (стандарты IP66, IP68 и IP69). Производитель также добавил ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране и прочное стекло.

Neo 8 оснастят и стереодинамиками. По данным в СМИ, аппарат получит 6,78-дюймовый AMOLED-экран 165 Гц, Внутри, возможно, будет процессор Snapdragon 8 Gen 5.

Основная камера, как сообщается, будет включать три сенсора, в том числе телеобъектив с перископом. Смартфон обещают в трёх цветах, а его толщина составит около 8,3 мм.