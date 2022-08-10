Теперь официально: Samsung представила новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Flip 4

Теперь официально: Samsung представила новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Flip 4Изменений не так много, но и цены не поменялись
Z Fold 4 стал шире на несколько миллиметров и оснащен 6,2-дюймовым внешним OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением 2316×904. Внутренний тоже стал шире - 7,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2176×1812 и частотой 120 Гц. Толщина устройства практически не изменилась
Другие характеристики включают Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ для хранения данных и аккумулятор емкостью 4400 мАч с зарядкой 25 Вт. Пылезащита не предусмотрена, но смартфон можно погружать в пресную воду на 30 минут. На кнопке питания сбоку расположен сканер отпечатков пальцев, также он поддерживает Wi-Fi 6E.
Есть три задние камеры: 50 МП основной сенсор от Galaxy S22, 12 МП ультраширокоугольная и 10 МП телефото объектив с тройным зумом.
Samsung также анонсировал Flip 4, складывающийся пополам смартфон, как старые-добрые раскладушки. Телефон похож на прошлогоднюю модель: внутренний экран 6,7 дюйма, 120 Гц, 2640×1080; внешний дисплей 1,9 дюйма, 60 Гц, 260×512.
Z Flip 4 получил прирост в виде аккумулятора емкостью 3700 мАч, по сравнению с 3300 мАч, который был у Flip 3.
Заплатив $999 за Flip 4, вы получите процессор Snapdragon 8 Gen 1+, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ для хранения данных. Есть две задние камеры, основная и широкоугольная, обе на 12 МП. Фронтальная камера имеет 10 МП. Как и Z Fold, телефон по-прежнему имеет зарядку 25 Вт, такую же защиту от пыли (то есть никакой) и воды, боковой сканер отпечатков пальцев и совместимость с Wi-Fi 6E.