Теперь официально: Samsung представила новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Flip 4

Изменений не так много, но и цены не поменялись

Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 официально представлены. Оба устройства поступят в продажу 26 августа. Цены на них не изменились по сравнению с прошлым годом: 1799 долларов за Fold 4 и 999 долларов за Flip 4.