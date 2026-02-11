Теперь официально: Samsung представит серию Galaxy S26 с упором на ИИ 25 февраля

Опубликовано 11 февраля 2026, 16:481 мин.
Теперь официально: Samsung представит серию Galaxy S26 с упором на ИИ 25 февраляЧто на презентации покажут ещё
Samsung разослала СМИ приглашения на презентацию, которая пройдёт 25 февраля в Сан-Франциско. На мероприятии покажут новую линейку смартфонов Galaxy S26 и не только.
© Samsung
По предварительной информации, дизайн Galaxy S26 сильно не изменится. Главный акцент будет сделан на ИИ. Линейка, как ожидается, будет включать три модели: Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra. Тонкую версию Edge в этом году инсайдеры не ждут. В зависимости от региона устройства могут работать на новом Exynos 2600 или флагманском процессоре Qualcomm.
Ожидается также старт продаж складывающегося втрое Galaxy Z TriFold и показа наушников Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro. Некоторые грезят полноценным показом AR-гарнитуры компании.
Почему Samsung решила провести презентацию позже обычного января, объяснений нет.