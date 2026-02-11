Теперь официально: Samsung представит серию Galaxy S26 с упором на ИИ 25 февраля

По предварительной информации, дизайн Galaxy S26 сильно не изменится. Главный акцент будет сделан на ИИ. Линейка, как ожидается, будет включать три модели: Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra. Тонкую версию Edge в этом году инсайдеры не ждут. В зависимости от региона устройства могут работать на новом Exynos 2600 или флагманском процессоре Qualcomm.