Теперь официально: «женский» Xiaomi Civi 5 Pro получил камеры Leica

Опубликовано 24 мая 2025, 18:001 мин.
Теперь официально: «женский» Xiaomi Civi 5 Pro получил камеры LeicaИ Snapdragon 8s Gen 4
Xiaomi официально представила смартфон Civi 5 Pro — стильную новинку среднего класса с флагманскими характеристиками. Он получил мощный процессор Snapdragon 8s Gen 4, 6,55-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит.
© Xiaomi
Основная камера — 50 Мп с оптической стабилизацией, также есть телеобъектив на 50 Мп (подходит для макросъёмки), широкоугольная камера на 12 Мп и 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом. Все камеры разработаны совместно с Leica.
Смартфон оснащён аккумулятором на 6000 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт, работает под управлением HyperOS 2, имеет стереодинамики и вибромотор по оси X. Доступны версии с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и от 256 до 512 ГБ встроенной.
Цена — от 2999 юаней (примерно 416 долларов). Пока Civi 5 Pro продаётся только в Китае, но, возможно, позже появится и в других странах.