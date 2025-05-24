Теперь официально: «женский» Xiaomi Civi 5 Pro получил камеры Leica

Смартфон оснащён аккумулятором на 6000 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт, работает под управлением HyperOS 2, имеет стереодинамики и вибромотор по оси X. Доступны версии с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и от 256 до 512 ГБ встроенной.

Цена — от 2999 юаней (примерно 416 долларов). Пока Civi 5 Pro продаётся только в Китае, но, возможно, позже появится и в других странах.