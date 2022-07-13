Теперь смартфоны Samsung среднего класса стоят как младшие флагманы Xiaomi. А кто из них лучше?Подорожавшая Корея против антикризисного Китая
Блогер канала «Нудный Обзорщик» на YouTube рассказал, какой из двух мобильных устройств на Android сегодня лучше выбрать: Samsung Galaxy A73 и Xiaomi 12X. Причём стоят эти модели в версиях 8/256 ГБ примерно одинаково.
Отличаются друг от друга аппараты, прежде всего, диагональю экрана. У Galaxy A73 она составляет 6,7 дюйма, а у Xiaomi 12X - 6,3 дюйма. Больше цветов способен отображать при этом 12X, максимальный уровень яркости у Xiaomi тоже выше.
Samsung вместе с тем работает чуть менее плавно, чем Xiaomi. Изготовлен A73, как ни странно, из пластика, а вот 12X - из стекла (имеет стеклянный корпус).
В обоих смартфонах установлен процессор Snapdragon. Но на Samsung это модель 778G, а на Xiaomi - 870. Какой-то особой разницы между этими устройствами в производительности обзорщик не заметил. Однако гораздо больше баллов в AnTuTu набирает из аппаратов 12X: замеры вы можете увидеть ниже.
У Samsung камер на задней панели четыре, у Xiaomi - три. Основной объектив у 12X имеет разрешение 50 МП, у А73 - 108 МП. Если сравнивать снимки с этих смартфонов, то можно заметить, что Samsung делает картинку немного перенасыщенной при съёмке на основной модуль, а при съёмке на широкоугольный с этим сильно перебарщивает. Фронтальные камеры способны делать вполне хорошие портреты в обоих случаях, причём обе они по 32 МП.
Кроме того, у Xiaomi 12X есть небольшое преимущество в том, что он может записывать видео в разрешении до 8К. В то же время у A73 это максимум 4К.
Ёмкость аккумулятора у Samsung равняется 5000 мАч, у Xiaomi - 4500 мАч. Однако «живут» они примерно одинаковое количество времени. При этом быстрее заряжается всё же 12X благодаря зарядке в 67 Вт.
При покупке Galaxy A73 в комплекте вы получаете почти один только телефон. В то же время вместе с Xiaomi вы приобретаете также чехол, блок питания и защитную плёнку (которая уже наклеена на экран).
За счёт особой технологии охлаждения при нагрузке Xiaomi 12X не нагревается сильно в отличие от Samsung.
Вывод
Сам эксперт из двух устройств выбрал бы всё-таки Xiaomi. Связано это с лучшей плавностью, системой охлаждения, наличием стеклянного корпуса, более полным комплектом.