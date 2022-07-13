Теперь смартфоны Samsung среднего класса стоят как младшие флагманы Xiaomi. А кто из них лучше?

Блогер канала «Нудный Обзорщик» на YouTube рассказал, какой из двух мобильных устройств на Android сегодня лучше выбрать: Samsung Galaxy A73 и Xiaomi 12X. Причём стоят эти модели в версиях 8/256 ГБ примерно одинаково.

Отличаются друг от друга аппараты, прежде всего, диагональю экрана. У Galaxy A73 она составляет 6,7 дюйма, а у Xiaomi 12X - 6,3 дюйма. Больше цветов способен отображать при этом 12X, максимальный уровень яркости у Xiaomi тоже выше.

Samsung вместе с тем работает чуть менее плавно, чем Xiaomi. Изготовлен A73, как ни странно, из пластика, а вот 12X - из стекла (имеет стеклянный корпус).

В обоих смартфонах установлен процессор Snapdragon. Но на Samsung это модель 778G, а на Xiaomi - 870. Какой-то особой разницы между этими устройствами в производительности обзорщик не заметил. Однако гораздо больше баллов в AnTuTu набирает из аппаратов 12X: замеры вы можете увидеть ниже.