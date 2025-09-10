Теперь точно: Oppo Find X9 Pro получит большой аккумулятор на 7 500 мАч

Стандартная модель Find X9 получит батарею на 7 025 мАч, а версия Find X9 Pro — ещё больше, 7 500 мАч. При этом оба смартфона будут поддерживать быструю зарядку: 80 Вт по кабелю и 50 Вт беспроводную. Несмотря на ёмкие батареи, устройства сохранили относительно компактные размеры: толщина X9 составит 7,99 мм при весе 203 г, а Pro — 8,25 мм и 224 г.

Смартфоны выйдут в новом «титановом» цвете и будут отличаться симметричным дизайном с плоским экраном и узкими рамками. Устройства будут работать на свежей оболочке ColorOS 16.

Выход Oppo Find X9 и X9 Pro в Китае ожидается в начале или середине октября, а глобальная премьера, по слухам, состоится 28 октября.