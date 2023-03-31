Теперь владельцы iPhone могут легко узнать, что значит пользоваться Samsung Galaxy

Теперь владельцы iPhone могут легко узнать, что значит пользоваться Samsung GalaxyВладельцы других телефонов тоже
Компания Samsung Electronics улучшила приложение Try Galaxy, которое позволяет пользователям других смартфонов тестировать новые функции Galaxy S23 и прошивки One UI 5.1.
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Приложение теперь доступно на 14 языках, включая арабский, индонезийский, китайский, английский, французский, французский (канадский), немецкий, японский, португальский, испанский, испанский (мексиканский), шведский и вьетнамский.
Пользователи приложения могут изучить возможности самой передовой системы камер Samsung Galaxy, включая кинематографическую ночную съёмку и инструменты редактирования фотографий. Также можно увидеть, как серия Galaxy S23 переопределяет пиковую производительность, с помощью видео, демонстрирующего игровые возможности. Кроме того, пользователи могут погрузиться в мир One UI 5.1 с настраиваемыми обоями, иконками, интерфейсами сообщений, фоном и многим другим.
Приложение доступно для загрузки с помощью QR-кода.