Tesla представила беспроводной зарядник, работающий с тремя устройствами

Она обеспечивает до 15 Вт мощности быстрой зарядки на одно устройство и может заряжать до трех устройств одновременно.

Зарядное устройство Tesla оснащено технологией "FreePower", которая позволяет размещать устройства в любом месте на его поверхности.

“Ее элегантный дизайн состоит из алюминиевого корпуса, поверхности из алькантары премиум-класса и съемной магнитной подставки, которая позволяет положить зарядное устройство ровно или под углом для лучшего обзора”, – уточняет компания.

На видео, размещенном на сайте Tesla, показано, что беспроводная зарядная платформа имеет 30 катушек, выстроенных в линию, по конструкции очень похожую на ту, над которой работала компания Apple для AirPower.