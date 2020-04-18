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Тест батареи показал преимущества грядущего флагманского смартфона Meizu перед конкурентами

Перед Huawei P40 Pro и Xiaomi Mi 10
Уже 22 апреля ожидается анонс Meizu 17. В преддверии этого события в сети появляются различные утечки об устройстве. На этот раз тест батареи показал преимущества грядущего флагманского смартфона Meizu перед конкурентами.

Результаты теста приводит издание Gizmochina, ссылаясь на представителей Meizu. Грядущий Meizu 17 сравнивали с конкурентами — Huawei P40 Pro, Oppo Find X2 Pro и Xiaomi Mi 10.

Если верить опубликованным изображениям, новинка от Meizu показала себя лучше, чем все остальные устройства. Она смогла проработать 11,77 часа в тесте. Huawei P40 Pro продержался 9,75 часа, Oppo Find X2 Pro — 9,06 часа, а Xiaomi Mi 10 — 8,16 часа. Хотя у последнего была самая большая батарея — на 4780 мАч.

Meizu 17 же оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Во время теста на смартфонах на 2 часа включали приложение WeChat, на 2 часа — игру Kings of Glory, на 1 час — музыку, на 30 минут — камеру, на 30 минут — галерею, 1 час — читалку для книг, 20 минут — домашний экран и 10 минут — настройки. Остальное время смартфоны, видимо, находились в режиме ожидания.

Gizmochina

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