Тест батареи показал преимущества грядущего флагманского смартфона Meizu перед конкурентами

Результаты теста приводит издание Gizmochina, ссылаясь на представителей Meizu. Грядущий Meizu 17 сравнивали с конкурентами — Huawei P40 Pro, Oppo Find X2 Pro и Xiaomi Mi 10.

Если верить опубликованным изображениям, новинка от Meizu показала себя лучше, чем все остальные устройства. Она смогла проработать 11,77 часа в тесте. Huawei P40 Pro продержался 9,75 часа, Oppo Find X2 Pro — 9,06 часа, а Xiaomi Mi 10 — 8,16 часа. Хотя у последнего была самая большая батарея — на 4780 мАч.

Meizu 17 же оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Во время теста на смартфонах на 2 часа включали приложение WeChat, на 2 часа — игру Kings of Glory, на 1 час — музыку, на 30 минут — камеру, на 30 минут — галерею, 1 час — читалку для книг, 20 минут — домашний экран и 10 минут — настройки. Остальное время смартфоны, видимо, находились в режиме ожидания.