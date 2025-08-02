Тест Geekbench раскрыл мощный процессор раскладушки Motorola Razr Ultra 2025

В листинге сообщается о серьезном обновлении аппаратной части. В отличие от своего предшественника, который использовал Snapdragon 8s Gen 3, Razr Ultra 2025, как сообщается, будет оснащен высококлассным процессором Snapdragon 8 Elite. Этот чип включает шесть ядер, работающих на частоте 3,53 ГГц, и два мощных ядра на частоте 4,32 ГГц в паре с графическим процессором Adreno 830. Ожидается, что устройство будет иметь до 12 ГБ оперативной памяти и поставляться с Android 15.

Результаты бенчмарков показывают неплохую производительность: одноядерный результат - 2 782, а многоядерный - 8 457. Другие подробности остаются неизвестными.