Тест Geekbench раскрыл мощный процессор раскладушки Motorola Razr Ultra 2025

Опубликовано 09 февраля 2025, 16:301 мин.
Тест Geekbench раскрыл мощный процессор раскладушки Motorola Razr Ultra 2025Замечен на Geekbench с новым мощным чипом
Motorola готовится к выпуску своего следующего складного смартфона Razr Ultra 2025, а согласно новому листингу Geekbench стали известны подробности о нём. Ожидалось, кстати, что устройство будет называться Razr 60 Ultra во всем мире и Razr+ 2025 в Северной Америке.
© Motorola
В листинге сообщается о серьезном обновлении аппаратной части. В отличие от своего предшественника, который использовал Snapdragon 8s Gen 3, Razr Ultra 2025, как сообщается, будет оснащен высококлассным процессором Snapdragon 8 Elite. Этот чип включает шесть ядер, работающих на частоте 3,53 ГГц, и два мощных ядра на частоте 4,32 ГГц в паре с графическим процессором Adreno 830. Ожидается, что устройство будет иметь до 12 ГБ оперативной памяти и поставляться с Android 15.
Результаты бенчмарков показывают неплохую производительность: одноядерный результат - 2 782, а многоядерный - 8 457. Другие подробности остаются неизвестными.
Источник:GSMArena
Автор:Максим Многословный
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