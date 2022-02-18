Тест на падение показал самые слабые стороны нового Samsung S22 Ultra

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Тест на падение показал самые слабые стороны нового Samsung S22 UltraЛучше носите его в чехле
Новые смартфоны серии Samsung Galaxy S22 покрыты новейшим стеклом Gorilla Glass Victus+ от Corning и имеют раму из сплава Armor Aluminium. Несмотря на это модель S22 Ultra показала себя не очень хорошо в испытании на падение.
Тесты провели авторы канала PBK. Они взяли новый S22 Ultra и уронили его с небольшой высоты — по пояс — на бетон. Этот тест выявил слабое место смартфона: блок основной камеры. Верхняя широкоуголка повредилась первой. Впрочем, чехол должен спасти от такой ситуации.
Изогнутый дисплей оказался ещё одним слабым местом дизайна S22 Ultra. Простое падение на угол с указанной высоты сломало его. В любом случае, этот смартфон лучше держать в чехле.
Источник: Phonearena