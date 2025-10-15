Тест на прочность складного Pixel 10 Pro Fold закончился… взрывом

Во время традиционного испытания, включающего царапины, нагрев и сгибание, всё пошло не по плану. При попытке согнуть устройство назад, смартфон неожиданно сломался в районе антенны, а не по линии шарнира, как можно было ожидать. По словам Нельсона, это уже третья модель Pixel Fold, которая ломается в том же месте.