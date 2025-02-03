Тест на прочность выявил проблемы с камерой и дизайном Galaxy S25 Ultra

Среди других проблем дизайна, обнаруженных в ходе тестирования, - неправильно расположенный логотип Samsung на задней панели телефона, что может быть производственной ошибкой. Не лучшим образом обстоят дела и с прочностью дисплея - царапины на Glass Armor 2 появились на 6-м уровне шкалы, в то время как предыдущий Galaxy S24 Ultra показал повреждения только на 7-м уровне.

Кроме того, у S Pen нет Bluetooth и отсутствует аккумулятор, несмотря на наличие отсека. Рамка телефона сделана из титана, а вот боковые кнопки - нет. Положительным моментом является то, что S25 Ultra прошел тест на изгиб, показав, что он может выдержать “некоторое” давление и не сломаться.