Тест на прочность выявил проблемы с камерой и дизайном Galaxy S25 Ultra

Опубликовано 03 февраля 2025, 15:001 мин.
Тест на прочность выявил проблемы с камерой и дизайном Galaxy S25 UltraJerryRigEverything выясняет
Galaxy S25 Ultra, новейший флагман Samsung, прошел тест на прочность, который выявил некоторые недостатки дизайна. Хотя внешне телефон похож на своего предшественника, задняя камера теперь имеет металлические кольца вокруг объективов. Однако тест, проведенный JerryRigEverything, показал, что эти кольца, которые кажутся надежными, на самом деле можно отклеить с помощью лезвия бритвы.
© JerryRigEverything
Среди других проблем дизайна, обнаруженных в ходе тестирования, - неправильно расположенный логотип Samsung на задней панели телефона, что может быть производственной ошибкой. Не лучшим образом обстоят дела и с прочностью дисплея - царапины на Glass Armor 2 появились на 6-м уровне шкалы, в то время как предыдущий Galaxy S24 Ultra показал повреждения только на 7-м уровне.
Кроме того, у S Pen нет Bluetooth и отсутствует аккумулятор, несмотря на наличие отсека. Рамка телефона сделана из титана, а вот боковые кнопки - нет. Положительным моментом является то, что S25 Ultra прошел тест на изгиб, показав, что он может выдержать “некоторое” давление и не сломаться.