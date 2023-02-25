Тест показал, что Samsung Galaxy S23 Ultra — не самый быстрый Android-смартфон

12:48, 25 февраля 2023
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Тест показал, что Samsung Galaxy S23 Ultra — не самый быстрый Android-смартфонПо многоядерной производительности
Последние флагманские смартфоны проверили в тесте Geekbench 6. В новой версии бенчмарка изменился способ обработки и оценки многоядерных рабочих нагрузок. Поэтому результаты тестирования стали иными.
Фото: Samsung
В Geekbench 6 новый флагман Galaxy S23 Ultra набирает 5199 баллов в многоядерных тестах и 1964 балла в одноядерном. Однако его обходит Red Magic 8 Pro в многоядерных тестах. Ориентированный на игры телефон набирает 5423 балла.
Android Authority
Выше них находятся лишь смартфоны Apple. И iPhone 13 Pro Max, и iPhone 14 Pro — лидеры.