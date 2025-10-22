Тестовая версия Android Canary 2510 только сейчас стала доступна всем новым Pixel

Canary — это, напомним, тестовая версия Android для энтузиастов. Она позволяет опробовать самые свежие изменения и функции до их официального релиза.

В последнем обновлении появилась новая панель управления яркостью фонарика. Также добавлена возможность менять порядок трех «навигационных» кнопок внизу экрана. В коде версии замечены намёки на новую опцию для автоматического отключения экрана при бездействии.

Android Canary выпускается ежемесячно, но Google обычно не публикует обычные списки изменений, поэтому энтузиасты сами исследуют нововведения.