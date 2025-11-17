Тесты Max Tech показали, что OnePlus 15 перегревается под высокой нагрузкой

Тесты Max Tech показали, что OnePlus 15 перегревается под высокой нагрузкойКритично?
© OnePlus
Во время теста, что проверяет максимальную графическую производительность, температура OnePlus 15 начала быстро расти. Всего через несколько минут устройство настолько нагрелось, что приложение автоматически завершило работу.
В повторном тестировании ситуация повторилась спустя восемь минут. Смартфон показал уведомление о перегреве, после чего перестали работать не только тесты, но и такие «базовые» функции, как фонарик. Работоспособность вернулась лишь после охлаждения телефона.
Чтобы оценить разницу в температуре, OnePlus 15 сравнили с iPhone 17 Pro Max. После семи циклов нагрузки OnePlus 15 нагрелся до 52 °C, тогда как iPhone удерживал температуру на уровне 39,5°C.
По мнению специалистов, причиной перегрева может быть повышенное энергопотребление Snapdragon 8 Gen 5 Ultra.