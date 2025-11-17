Тесты Max Tech показали, что OnePlus 15 перегревается под высокой нагрузкой

Во время теста, что проверяет максимальную графическую производительность, температура OnePlus 15 начала быстро расти. Всего через несколько минут устройство настолько нагрелось, что приложение автоматически завершило работу.

В повторном тестировании ситуация повторилась спустя восемь минут. Смартфон показал уведомление о перегреве, после чего перестали работать не только тесты, но и такие «базовые» функции, как фонарик. Работоспособность вернулась лишь после охлаждения телефона.