Тесты показали: новый Samsung S23 Ultra нужно заряжать раз в два дня

Тесты показали: новый Samsung S23 Ultra нужно заряжать раз в два дняДля увеличения времени работы включите режим Light
Издание Neowin выпустило обзор нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra. Его похвалили за автономность.
Фото: Samsung
Обзорщики отметили, что в руке S23 Ultra ощущается иначе, чем S22 Ultra. Новая модель кажется немного более удобной. Также в новом смартфоне стала лучше камера.
Ещё одно улучшение — процессор. Snapdragon 8 Gen 2 SoC — гораздо более эффективный чипсет, чем предыдущие версии. Этот процессор чипсет в сочетании с AMOLED-дисплеем LTPO2 и усовершенствованным программным обеспечением привёл к тому, что время автономной работы стало лучше, чем у Galaxy S22 Ultra. Оба телефона имеют одинаковую батарею ёмкостью 5000 мАч, но S23 Ultra может проработать без зарядки примерно два дня. Это справедливо для режима производительности Light.