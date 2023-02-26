Тесты показали: новый Samsung S23 Ultra нужно заряжать раз в два дня

Обзорщики отметили, что в руке S23 Ultra ощущается иначе, чем S22 Ultra. Новая модель кажется немного более удобной. Также в новом смартфоне стала лучше камера.

Ещё одно улучшение — процессор. Snapdragon 8 Gen 2 SoC — гораздо более эффективный чипсет, чем предыдущие версии. Этот процессор чипсет в сочетании с AMOLED-дисплеем LTPO2 и усовершенствованным программным обеспечением привёл к тому, что время автономной работы стало лучше, чем у Galaxy S22 Ultra. Оба телефона имеют одинаковую батарею ёмкостью 5000 мАч, но S23 Ultra может проработать без зарядки примерно два дня. Это справедливо для режима производительности Light.