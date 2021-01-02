Тесты показали «прожорливость» новейшего флагманского процессора Snapdragon 888

Их опубликовали в китайской соцсети Weibo. В бенчмарке Geekbench процессор Snapdragon 888 в Xiaomi Mi 11 опередил по результатам Apple A13 Bionic и прошлогодний Snapdragon 865. Тест в AnTuTu показал, что платформа больше нагревается и быстрее тратит заряд батареи.

В бенчмарке SPECint ядра Cortex-X1 выдали производительность на 26% больше, чем Cortex-A77 в Snapdragon 865. А вот энергопотребление у Snapdragon 888 оказалось на 65% выше, чем у предшественника. То есть новинка от Qualcomm весьма «прожорлива».

В тесте PUBG: Mobile смартфон Xiaomi Mi 11 за 30 минут игры разрядился с 86% до 77%.

Стоит понимать, что эти результаты могут быть специфичны для устройства. Вероятно, в других смартфонах Snapdragon 888 покажет другие результаты. Кроме того, проблемы Mi 11 могут быть исправлены обновлением прошивки.