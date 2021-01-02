ferra.ru
Телефоны
Сегодня 15:52

Тесты показали «прожорливость» новейшего флагманского процессора Snapdragon 888

В Xiaomi Mi 11
Xiaomi Mi 11 стал первым смартфоном на новой платформе Qualcomm Snapdragon 888, а значит по нему мы можем примерно судить о возможностях процессора. В сети появились результаты первых тестов устройства.

Их опубликовали в китайской соцсети Weibo. В бенчмарке Geekbench процессор Snapdragon 888 в Xiaomi Mi 11 опередил по результатам Apple A13 Bionic и прошлогодний Snapdragon 865. Тест в AnTuTu показал, что платформа больше нагревается и быстрее тратит заряд батареи.

В бенчмарке SPECint ядра Cortex-X1 выдали производительность на 26% больше, чем Cortex-A77 в Snapdragon 865. А вот энергопотребление у Snapdragon 888 оказалось на 65% выше, чем у предшественника. То есть новинка от Qualcomm весьма «прожорлива».

В тесте PUBG: Mobile смартфон Xiaomi Mi 11 за 30 минут игры разрядился с 86% до 77%.

Стоит понимать, что эти результаты могут быть специфичны для устройства. Вероятно, в других смартфонах Snapdragon 888 покажет другие результаты. Кроме того, проблемы Mi 11 могут быть исправлены обновлением прошивки.