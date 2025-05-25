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Опубликовано 25 мая 2025, 14:15
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Тим Кук лично позвонил губернатору Техаса из-за закона о проверке возраста

Пользователей устройств
Генеральный директор Apple Тим Кук, по данным The Wall Street Journal, лично звонил губернатору Техаса Грегу Эбботту с просьбой изменить или отклонить новый закон о проверке возраста владельцев устройств.
Тим Кук лично позвонил губернатору Техаса из-за закона о проверке возраста

© Ferra.ru

Закон ещё не подписан, но вызывает споры. Он требует, чтобы, если устройством пользуется ребёнок, его аккаунт в App Store был связан с родительским. Это позволит родителям получать уведомления и одобрять или запрещать скачивание приложений детьми.

Apple и Google выступают против. В компании Apple считают, что такой закон угрожает конфиденциальности данных — ведь всем жителям Техаса придётся предоставлять личную информацию, даже если они просто хотят установить погодное приложение.

Сторонники закона же уверены, что он поможет родителям лучше контролировать использование гаджетов детьми.

Похожее законодательство обсуждается ещё как минимум в девяти штатах. В прошлом году Apple уже смогла остановить принятие подобного закона в Луизиане, но его повторно рассматривают.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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