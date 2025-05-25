Тим Кук лично позвонил губернатору Техаса из-за закона о проверке возраста

Закон ещё не подписан, но вызывает споры. Он требует, чтобы, если устройством пользуется ребёнок, его аккаунт в App Store был связан с родительским. Это позволит родителям получать уведомления и одобрять или запрещать скачивание приложений детьми.

Apple и Google выступают против. В компании Apple считают, что такой закон угрожает конфиденциальности данных — ведь всем жителям Техаса придётся предоставлять личную информацию, даже если они просто хотят установить погодное приложение.

Сторонники закона же уверены, что он поможет родителям лучше контролировать использование гаджетов детьми.

Похожее законодательство обсуждается ещё как минимум в девяти штатах. В прошлом году Apple уже смогла остановить принятие подобного закона в Луизиане, но его повторно рассматривают.