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13:33, 13 декабря 2022
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Тим Кук признал, что iPhone используют сенсоры камер Sony

А мы догадывались

Тим Кук признался в твиттере, что Apple использует датчики изображения Sony в своих iPhone. По словам гендиректора, компании сотрудничают уже более десяти лет.

Тим Кук признал, что iPhone используют сенсоры камер Sony

Фото: Unsplash

Apple в основном не раскрывает подробности о специфике аппаратных компонентов iPhone. Поэтому любопытно услышать от самого Кука прямое подтверждение того, что компания использует датчики камеры Sony более десяти лет. Можно даже увидеть на фотографии, как Тим рассматривает камеры айфонов на японском заводе партнёра.

Тим Кук признал, что iPhone используют сенсоры камер Sony

Tim Cook

Согласно последним данным, Sony разработала датчик изображения, который использует новую полупроводниковую архитектуру для захвата большего количества света. Ожидается, что сенсор будет использоваться в iPhone следующего поколения.

Источник:The Verge
Теги:
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