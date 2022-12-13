Тим Кук признал, что iPhone используют сенсоры камер Sony

Apple в основном не раскрывает подробности о специфике аппаратных компонентов iPhone. Поэтому любопытно услышать от самого Кука прямое подтверждение того, что компания использует датчики камеры Sony более десяти лет. Можно даже увидеть на фотографии, как Тим рассматривает камеры айфонов на японском заводе партнёра.