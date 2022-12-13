Тим Кук признал, что iPhone используют сенсоры камер Sony

13:33, 13 декабря 2022
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Тим Кук признал, что iPhone используют сенсоры камер SonyА мы догадывались
Тим Кук признался в твиттере, что Apple использует датчики изображения Sony в своих iPhone. По словам гендиректора, компании сотрудничают уже более десяти лет.
Фото: Unsplash
Apple в основном не раскрывает подробности о специфике аппаратных компонентов iPhone. Поэтому любопытно услышать от самого Кука прямое подтверждение того, что компания использует датчики камеры Sony более десяти лет. Можно даже увидеть на фотографии, как Тим рассматривает камеры айфонов на японском заводе партнёра.
Tim Cook
Согласно последним данным, Sony разработала датчик изображения, который использует новую полупроводниковую архитектуру для захвата большего количества света. Ожидается, что сенсор будет использоваться в iPhone следующего поколения.