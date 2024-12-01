Тиму Куку не понравилась Intel ещё в далёком 2011 году

Опубликовано 01 декабря 2024, 21:451 мин.
Тиму Куку не понравилась Intel ещё в далёком 2011 годуЧто привело к созданию нового партнерства с TSMC
В 2011 году генеральный директор Apple Тим Кук во время встречи с основателем TSMC Моррисом Чангом раскритиковал возможности Intel по производству чипов. Эта откровенная оценка повлияла на решение Apple перенести производство своих процессоров в TSMC, закрепив партнерство, которое изменило технологическую индустрию, отмечают СМИ.
Изначально Apple закупала чипы у Samsung и Intel, но столкнулась с проблемами с качеством и мощностью. К 2014 году TSMC стала эксклюзивным поставщиком для Apple, начиная с процессора A8 для iPhone 6.
В своей автобиографии Чанг подробно описал ключевую встречу с Куком, которую провел главный операционный директор Apple Джефф Уильямс. Терри Гоу, основатель компании Foxconn, сыграл важную роль в представлении Чанга руководству Apple.
Забавно, но проблемы Intel открыли двери для TSMC, которая сегодня доминирует в мировой полупроводниковой индустрии.