Тинькофф предложил клеить их стикер на телефон для замены Apple Pay

Наклейку Tinkoff Pay могут заказать владельцы дебетовой карты Tinkoff Black. Система стикера такая, что он работает как дополнительная карта на основе платежной системы "Мир", но при этом она будет привязана к основному счету владельца.

Настройками “NFC-наклейки” можно управлять из приложения. К примеру, вдруг вы захотите снять средства не с дебетовой, а с кредитной карты.

С января следующего года стикер станет доступен всем клиентам, а пока что этот способ оплаты тестируется сотрудниками "Тинькофф". Абоненты Tinkoff Premium и Private смогут оформить наклейку бесплатно. Для остальных услуга обойдется в 700 рублей.

Заявку можно подать онлайн уже сегодня или в приложении (но только в следующем году).