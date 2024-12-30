То, чего не хватало в первых: AirTag 2 решат проблемы конфиденциальности

Опубликовано 30 декабря 2024, 18:001 мин.
То, чего не хватало в первых: AirTag 2 решат проблемы конфиденциальностиЧего ожидать от трекера Apple нового поколения
AirTag 2 решат проблемы конфиденциальности. Apple работает над вторым поколением AirTag, в котором ожидаются значительные улучшения. По данным Bloomberg, AirTag 2 будет отличаться большей дальностью действия, улучшенным чипом беспроводной связи и расширенными функциями конфиденциальности.
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В новом AirTag будет использоваться модернизированный чип с ультрашироким диапазоном частот, что в три раза увеличит радиус действия устройства. Вместо 10-30 метров пользователи смогут отслеживать свои предметы на расстоянии 30-90 метров. Улучшенный чип беспроводной связи также повысит точность определения местоположения, особенно в малонаселенных районах.
Одним из главных приоритетов является решение проблемы конфиденциальности. Ранее AirTag использовали для преследования, а некоторые пользователи отключали встроенный динамик. Apple планирует расширить функции защиты от преследований, чтобы помочь людям легче находить нежелательные AirTag вокруг них.
Ожидается, что новый AirTag будет представлен в середине 2025 года.