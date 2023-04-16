Точно ли все камеры лучше? Сравнение Samsung S23 Ultra с S22 Ultra

Эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» сравнил по фото и видео флагманы Galaxy S22 Ultra и S23 Ultra.

Что касается записи видео, то оба устройства могут писать его в 4К 60 к/с, в том числе с фронтальной камеры. В ясный день задний фон у S22 Ultra засвечивается, а вот на S23 Ultra видны облака. Также меньше засветов стало на S23 Ultra и в вечернее время при съёмке ярких объектов. То же самое можно сказать об основной камере. Кроме того, S23 Ultra даёт заметно больше деталей.

Далее ведущий перешёл к фотографиям. При 10-кратном увеличении засветов стало меньше, а деталей - больше. Примерно такая же ситуация с 3-кратным увеличением.

Снимки на основную камеру вечером выходят с меньшим количеством засветов. Чуть лучше при трёхкратном увеличении получаются фото с точки зрения детализации и обработки портретов.