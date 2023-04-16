Точно ли все камеры лучше? Сравнение Samsung S23 Ultra с S22 Ultra

Точно ли все камеры лучше? Сравнение Samsung S23 Ultra с S22 UltraНасколько вообще велика разница между старым и новым смартфоном?
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» выяснил, есть ли смысл менять Samsung Galaxy S22 Ultra на S23 Ultra ради более качественных фото и видео.
Фото: ЧЕСТНЫЙ БЛОГ
Эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» сравнил по фото и видео флагманы Galaxy S22 Ultra и S23 Ultra.
Что касается записи видео, то оба устройства могут писать его в 4К 60 к/с, в том числе с фронтальной камеры. В ясный день задний фон у S22 Ultra засвечивается, а вот на S23 Ultra видны облака. Также меньше засветов стало на S23 Ultra и в вечернее время при съёмке ярких объектов. То же самое можно сказать об основной камере. Кроме того, S23 Ultra даёт заметно больше деталей.
Далее ведущий перешёл к фотографиям. При 10-кратном увеличении засветов стало меньше, а деталей - больше. Примерно такая же ситуация с 3-кратным увеличением.
Снимки на основную камеру вечером выходят с меньшим количеством засветов. Чуть лучше при трёхкратном увеличении получаются фото с точки зрения детализации и обработки портретов.
В портретном режиме немного больше шумов получается на снимках с S22 Ultra по сравнению с S23 Ultra. В плане детализации всё примерно одинаково. В некоторых же случаях S22 Ultra делает портретные фото при 3-кратном увеличении лучше, чем новый S23 Ultra. Это заметно по лицу и волосам. В неоновом же свете лучше справляется со снимками уже новинка.
Селфи-фото тоже немного лучше получаются на Samsung Galaxy S23 Ultra. И по цветопередаче, и по обработке заднего фона.
Вывод
Galaxy S23 Ultra действительно стал лучше: по основному объективу, по телефотообъективу. Стало на нём лучше работать 10-кратное и 3-кратное увеличение. Хотя временами бывают проблемы с HDR.