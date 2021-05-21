Только одна марка смартфонов получила защиту от новейшего способа взлома Android

На неделе Google сообщила, что четыре уязвимости использовались хакерами в реальности. Две из обнаруженных уязвимостей затронули в том числе процессоры Snapdragon 768G и Snapdragon 888. Две другие уязвимости влияют на драйвер для графических процессоров Arm Mali. Они позволяют хакерам взять полный контроль над устройством.

Пользователи Google Pixel уже должны иметь возможность установить патч, который поможет защититься от возможных атак. Всем остальным придётся подождать. Некоторые эксперты полагают, что эти четыре уязвимости могут эксплуатироваться только спонсируемыми государствами хакерами.