Только одна модель из новой линейки Samsung Galaxy S23 станет дороже

Только одна модель из новой линейки Samsung Galaxy S23 станет дорожеПовышение цены на остальные было бы сложно оправдать
Инсайдер назвал цены на все модели линейки Samsung Galaxy S23. Оказалось, что повышение стоимости коснётся только одного смартфона.
Фото: Notebookcheck
Информацией поделился инсайдер с ником RGcloudS. Если ему верить, цены на стандартные Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus останутся без изменений. Так, Galaxy S23 8 ГБ/128 ГБ будет стоить 799 долларов, а модель 8 ГБ/256 ГБ — 849 долларов. Точно так же S23 Plus будет стоить столько же, сколько и его предшественник, то есть в версии 8 ГБ/128 ГБ — 999 долларов, а в версии 8 ГБ/256 ГБ — 1049 долларов.
Однако Galaxy S23 Ultra может быть дороже. Базовая версия Galaxy S22 Ultra со 128 ГБ памяти стоит 1199 долларов. RGcloudS сообщает, что в этом году варианты будут начинаться с 256 ГБ, а модель начального уровня с 8 ГБ ОЗУ будет стоить 1249 долларов. Версия 12 ГБ/512 ГБ будет оценена в 1349 долларов, а 12 ГБ/1 ТБ — 1499 долларов.