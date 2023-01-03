Только вышел, а уже всё доказал: новейший Redmi K60 Pro вышел в лидеры рейтинга производительности

Redmi K60 Pro вырвался сразу на второе место и превзошёл даже Xiaomi 13 Pro. «Старший брат» получил лишь пятое место, а Mi 13 — шестое. Первое место принадлежит iQOO 11 Pro. На третьем — vivo X90 Pro.

В основном в рейтинге смартфоны на процессоре Snapdragon 8 Gen 2.