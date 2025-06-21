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Опубликовано 21 июня 2025, 15:00
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Тончайший Galaxy S25 Edge скоро получит One UI 8 на базе Android 16

С обновлением, владельцы
Смартфон Galaxy S25 Edge, вышедший с One UI 7 на базе Android 15, скоро получит крупное обновление. Samsung уже начала разработку новой оболочки One UI 8, основанной на Android 16, специально для этой модели, пишут СМИ.
Тончайший Galaxy S25 Edge скоро получит One UI 8 на базе Android 16

© Samsung

Galaxy S25 Edge оснащён тем же чипом Snapdragon 8 Elite, 6,7-дюймовым 2K-экраном и 200-мегапиксельной камерой, как и другие модели серии. Главное улучшение One UI 8 — умное управление ресурсами, которое в теории должно помочь решить главную проблему телефона — слабое время работы от аккумулятора.

Также обновление принесёт новые ИИ-функции от Samsung и Google.

Galaxy S25 FE, который выйдет в августе, уже будет поставляться с One UI 8. А складные модели Z Fold 7 и Flip 7, которые представят в июле, получат эту прошивку сразу «из коробки».

Источник:Twitter
Автор:Максим Многословный
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