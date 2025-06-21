Тончайший Galaxy S25 Edge скоро получит One UI 8 на базе Android 16

Galaxy S25 Edge оснащён тем же чипом Snapdragon 8 Elite, 6,7-дюймовым 2K-экраном и 200-мегапиксельной камерой, как и другие модели серии. Главное улучшение One UI 8 — умное управление ресурсами, которое в теории должно помочь решить главную проблему телефона — слабое время работы от аккумулятора.

Также обновление принесёт новые ИИ-функции от Samsung и Google.

Galaxy S25 FE, который выйдет в августе, уже будет поставляться с One UI 8. А складные модели Z Fold 7 и Flip 7, которые представят в июле, получат эту прошивку сразу «из коробки».