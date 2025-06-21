Тончайший Galaxy S25 Edge скоро получит One UI 8 на базе Android 16

Опубликовано 21 июня 2025, 15:001 мин.
Тончайший Galaxy S25 Edge скоро получит One UI 8 на базе Android 16С обновлением, владельцы
Смартфон Galaxy S25 Edge, вышедший с One UI 7 на базе Android 15, скоро получит крупное обновление. Samsung уже начала разработку новой оболочки One UI 8, основанной на Android 16, специально для этой модели, пишут СМИ.
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Galaxy S25 Edge оснащён тем же чипом Snapdragon 8 Elite, 6,7-дюймовым 2K-экраном и 200-мегапиксельной камерой, как и другие модели серии. Главное улучшение One UI 8 — умное управление ресурсами, которое в теории должно помочь решить главную проблему телефона — слабое время работы от аккумулятора.
Также обновление принесёт новые ИИ-функции от Samsung и Google.
Galaxy S25 FE, который выйдет в августе, уже будет поставляться с One UI 8. А складные модели Z Fold 7 и Flip 7, которые представят в июле, получат эту прошивку сразу «из коробки».