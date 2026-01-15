Тончайший игровой смартфон Red Magic 11 Air показали на тизерах

Red Magic 11 Air получил слегка изогнутую заднюю панель из стекла с «прозрачным» дизайном. Модель выйдет в трёх цветах: Stardust White (белый), Quantum Black (чёрный) и Aurora Silver (серый). Серебристая версия дополнена оранжевыми акцентами (на кнопке питания, элементах корпуса и обрамлении камер). Сзади расположена тройная камера, а также логотип Red Magic с подсветкой.

Запуск Red Magic 11 Air в Китае запланирован на 20 января. Судя по данным от Nubia, смартфон получит улучшенную систему охлаждения, специальный игровой движок, отдельный чип для гейминга и встроенный эмулятор ПК. При этом смартфон остаётся довольно тонким для своего сегмента — 7,85 мм.