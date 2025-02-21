Тончайший iPhone 17 Air получит экран ещё больше, чем ожидалось

Предыдущие утечки намекали на разные размеры, причем аналитик Росс Янг сначала предсказывал 6,55 дюйма. Теперь оценки продолжают меняться. Хотя Проссер был прав в отношении некоторых прошлых утечек Apple, к его словам стоит относиться осторожно.

Если это правда, то 6,7-дюймовый iPhone 17 Air будет таким же большим, как iPhone 16 Plus, и близким к iPhone 16 Pro Max. Другие утечки говорят о том, что телефон может иметь дизайн, похожий на Pixel.

Ожидаемый к запуску в сентябре 2025 года, iPhone 17 Air может заменить iPhone 17 Plus и занять место между базовым iPhone 17 и моделью Pro.