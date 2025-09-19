Тончайший iPhone Air оказался на удивление крепким

Опубликовано 19 сентября 2025, 19:151 мин.
Тончайший iPhone Air оказался на удивление крепкимПочти неуязвимым в тестах на сгибание
Несмотря на толщину всего 5,7 мм, новый iPhone Air удивляет своей прочностью. Сразу после выхода устройства обозреватели и пользователи начали испытывать его на прочность, пишут СМИ.
© Mediastorm影视飓风
Сгибали на краю стола, пытались раздавить молотком и другие экстремальные тесты. И ни один из них пока не смог сломать телефон.
Китайский YouTube-блогер Mediastorm, например, провел сравнительный лабораторный тест iPhone Air и iPhone 6 Plus. Он поместил оба телефона в специальную машину, что давила на них в центре.
Результаты показали, что iPhone Air почти не прогнулся под давлением -60,1 Kgf, тогда как iPhone 6 Plus заметно деформировался при -60,2 Kgf.