Тончайший iPhone Air оказался на удивление крепким

Сгибали на краю стола, пытались раздавить молотком и другие экстремальные тесты. И ни один из них пока не смог сломать телефон.

Китайский YouTube-блогер Mediastorm, например, провел сравнительный лабораторный тест iPhone Air и iPhone 6 Plus. Он поместил оба телефона в специальную машину, что давила на них в центре.

Результаты показали, что iPhone Air почти не прогнулся под давлением -60,1 Kgf, тогда как iPhone 6 Plus заметно деформировался при -60,2 Kgf.