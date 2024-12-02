Тонкая версия Samsung Galaxy S25 всё же получит глобальную версию

Опубликовано 02 декабря 2024, 09:451 мин.
Тонкая версия Samsung Galaxy S25 всё же получит глобальную версиюС поддержкой двух SIM-карт
По сообщениям, Samsung готовится выпустить новое дополнение к линейке Galaxy S в 2025 году. Наряду с обычными моделями Galaxy S25, Plus и Ultra будет представлена тонкая модель Galaxy S25 Slim, но которая, как сообщается, ещё и получит глобальный релиз, в отличие от некоторых прошлых моделей, ориентированных на конкретные регионы, таких как Galaxy Z Fold Special Edition.
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Согласно утечке от Erencan Yılmaz, S25 Slim будет иметь номер модели SM-S937B/DS. Буква «B» подтверждает, что это глобальная версия, а «DS» указывает на поддержку двух SIM-карт. Подробности о Galaxy S25 Slim пока ограничены. Это может быть усовершенствованный Galaxy S25 FE под новым именем, но основной упор, как ожидается, будет сделан на фотографии. Судя по утечкам, его камера может превзойти стандартный Galaxy S25.
Основная линейка S25 ожидается в январе, но модель Slim может появиться позже, возможно, в апреле.