Тонкая версия Samsung Galaxy S25 всё же получит глобальную версию

Согласно утечке от Erencan Yılmaz, S25 Slim будет иметь номер модели SM-S937B/DS. Буква «B» подтверждает, что это глобальная версия, а «DS» указывает на поддержку двух SIM-карт. Подробности о Galaxy S25 Slim пока ограничены. Это может быть усовершенствованный Galaxy S25 FE под новым именем, но основной упор, как ожидается, будет сделан на фотографии. Судя по утечкам, его камера может превзойти стандартный Galaxy S25.

Основная линейка S25 ожидается в январе, но модель Slim может появиться позже, возможно, в апреле.