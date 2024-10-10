Тонкие бюджетные смартфоны Infinix Hot 50 начали продавать в России

Опубликовано 10 октября 2024, 20:531 мин.
Тонкие бюджетные смартфоны Infinix Hot 50 начали продавать в РоссииInfinix открывает предзаказы на Hot 50 в России, старт продаж — 15 октября
Infinix объявила о старте предзаказов на новый смартфон Infinix Hot 50 в России. Официальный запуск продаж намечен на 15 октября. Infinix HOT 50 — один из первых смартфонов, оснащенных новым 6-нм чипом MediaTek Helio G100.
© Infinix
Восьмиядерный процессор обеспечивает работу системы и поддержку популярных мобильных игр с повышенной частотой обновления, что подтверждается сертификацией 5-Year Performance TUV Fluency.
Несмотря на тонкий корпус толщиной 7,7 мм, Hot 50 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА·ч, обеспечивающим автономную работу в течение всего дня, а благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 18 Вт он полностью заряжается менее чем за три часа.
6.78-дюймовый LCD дисплей с разрешением FHD+ (1080×2460) и частотой обновления 120 Гц предлагает яркость до 800 нит.
Смартфон доступен в черном, сером и зеленом цветах по цене от 16 990 ₽.