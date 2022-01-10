Тонкий и мощный: представлен первый смартфон Honor с гибким экраном

Тонкий и мощный: представлен первый смартфон Honor с гибким экраномHonor Magic V
У складного устройства есть внешний экран, стандартный, с соотношением сторон 21:9. Его диагональ равна 6,45 дюйма, а частота обновления экрана достигает 120 Гц.
Внутренний основной дисплей тут получил диагональ 7,9 дюйма, соотношение сторон 10:9, частоту обновления 90 Гц. В экран есть вырез справа под фронтальную камеру. В сложенном состоянии у смартфона почти не виден зазор между частями дисплея. Honor утверждает, что Honor Magic V — самый тонкий гибкий смартфон на сегодня. Толщина его корпуса составляет 14,3 мм в сложенном состоянии. Смартфон должен гарантированно выдержать 200 тысяч циклов складывания и раскладывания.
В качестве аппаратной основы устройства выступает самый мощный процессор Snapdragon 8 Gen 1. Система камер смартфона получила дизайн с тремя кольцами. Там установлены три датчика на 50 Мп. У селфи-камеры разрешение составляет 42 Мп.
Аккумулятор Honor Magic V состоит из двух элементов и поддерживает зарядку мощностью 66 Вт — может зарядиться на 50% за 15 минут. Ёмкость аккумулятора составляет 4750 мАч.
Honor Magic V выйдет в трёх цветах: серебристом, чёрном и оранжевом. Цены на устройство начинаются с 9999 юаней (около 118 тысяч рублей). Продажи начнутся в Китае 19 января. Пока неясно, будет ли смартфон продаваться за пределами страны.