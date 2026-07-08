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Опубликовано 08 июля 2026, 20:33
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Тонкий iPhone Air 2 получит чуть более ёмкий аккумулятор

Ждём анонса
Согласно СМИ, Apple всё же выпустит продолжение тонкого iPhone Air. Ожидается, что «сиквел» покажут в начале 2027 года.
Тонкий iPhone Air 2 получит чуть более ёмкий аккумулятор

© Apple

Если верить недавней утечке, ёмкость аккумулятора в новинке составит 3500 мА·ч (или больше). У первого iPhone Air батарея имела 3149 мА·ч.

Что ещё говорят инсайдеры? У аппарата будет 6,55-дюймовый экран LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц. За работу, скорее всего, будет отвечать процессор Apple A20 Pro.

Камера тоже претерпит изменения: сзади установят два сенсора. Главный получит 48 мегапикселей, а второй будет сверхширокоугольным.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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