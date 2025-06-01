Тонкий корпус, Dimensity 6300 и всего $120: скоро выйдет Realme C73 5G

Смартфон оснащён 6,7-дюймовым LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, а также функцией Eye Comfort для снижения нагрузки на глаза. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 6300, поддерживающий 5G. Realme C73 5G получил аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, а также обратной зарядки 5 Вт, позволяющей заряжать другие устройства.

Смартфон имеет тонкий корпус (7,94 мм), защиту от пыли и влаги по стандарту IP64 и устойчивость к ударам по военному стандарту MIL-STD-810H. Камера включает 50-мегапиксельный основной сенсор и 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Устройство работает на Android 15 с оболочкой Realme UI 6.