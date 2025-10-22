Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air получит улучшенный процессор Kirin 9020

Опубликовано 22 октября 2025, 20:301 мин.
Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air получит улучшенный процессор Kirin 9020Что внутри
Huawei скоро выпустит сверхтонкий смартфон Mate 70 Air. Он станет станет конкурентом Samsung Galaxy S25 Edge и iPhone Air. По последним утечкам, устройство получит обновлённый процессор Kirin 9020.
© Huawei
Инсайдер Го Цзин сообщил, что Mate 70 Air может работать на специальной версии Kirin 9020 — возможно, это будет разогнанный вариант с оптимизацией под HarmonyOS.
Пока неизвестно, какой именно вариант появится в Mate 70 Air, но СМИ пишут, что он обеспечит более плавную работу и улучшенную энергоэффективность. По другим слухам, стоимость устройства может быть ниже 4000 юаней (ниже 46 000 рублей).
Некоторые источники также предполагают, что Mate 70 Air выйдет раньше, чем следующая флагманская серия Mate 80.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный