Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air получит улучшенный процессор Kirin 9020

Инсайдер Го Цзин сообщил, что Mate 70 Air может работать на специальной версии Kirin 9020 — возможно, это будет разогнанный вариант с оптимизацией под HarmonyOS.

Пока неизвестно, какой именно вариант появится в Mate 70 Air, но СМИ пишут, что он обеспечит более плавную работу и улучшенную энергоэффективность. По другим слухам, стоимость устройства может быть ниже 4000 юаней (ниже 46 000 рублей).

Некоторые источники также предполагают, что Mate 70 Air выйдет раньше, чем следующая флагманская серия Mate 80.