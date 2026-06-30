Тонкий смартфон Huawei Nova 17 Air выйдет в ноябре

В начале июня Huawei выпустила Nova 16. Теперь, по данным инсайдеров, в планах уже вторая линейка, Nova 17. Неизвестно, станет ли Nova 17 Air частью большой презентации или её покажут отдельно.

Согласно слухам, аппарат получит 6,39-дюймовый OLED-экран. Основная камера якобы будет тройной с разрешением 50 мегапикселей и дополнительным мультиспектральным датчиком.