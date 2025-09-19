Телефоны
Опубликовано 19 сентября 2025, 18:20
1 мин.

Топ-10 смартфонов до 30 тысяч рублей, которые россияне покупали летом 2025 года

Можно задуматься об обновлении
AliExpress опубликовал рейтинг самых популярных смартфонов стоимостью до 30 000 рублей, которые россияне заказывали летом 2025 года. Лидерами стали модели Xiaomi и Poco.
Топ-10 по продажам выглядит так:

Xiaomi Redmi Note 14 Pro — экран AMOLED 6,67″ (120 Гц), процессор Dimensity 7300 Ultra, камера 200 Мп, защита IP68.

Xiaomi Redmi Note 14 — дисплей 6,67″ FHD+, камера 108 Мп, батарея 5500 мАч, разъём для наушников.

Poco F7 Pro — экран 6,83″ 1.5K, процессор Snapdragon 8s Gen 4, аккумулятор 6500 мАч, зарядка 90 Вт.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ — камера 200 Мп, процессор Dimensity 7200, батарея 5000 мАч с зарядкой 120 Вт.

Xiaomi Redmi Note 14S — камера 200 Мп, аккумулятор 5000 мАч, зарядка 67 Вт, до 512 ГБ памяти.

Poco M7 — экран 6,9″ (144 Гц), аккумулятор 7000 мАч, камера 50 Мп, защита IP64.

Poco M7 Pro — AMOLED 6,67″ (HDR10+), процессор Dimensity 7025 Ultra, батарея 5110 мАч.

Poco C61 — экран 6,71″ (90 Гц), простая камера 8 Мп, аккумулятор 5000 мАч, до 128 ГБ памяти.

**Poco X7 Pro **— AMOLED 6,67″, процессор Dimensity 8400 Ultra, аккумулятор 6000 мАч, зарядка 90 Вт.

OnePlus 13 — AMOLED 6,78″ ProXDR, Snapdragon 8 Gen 3, камера Sony 50 Мп, батарея 6000 мАч.

Компания также похвалилась, что средний срок доставки с AliExpress из Китая в Россию составил 14,8 дня, при этом 87% посылок доставляются самолётами напрямую.

Источник:AliExpress
Автор:Максим Многословный
