Топ-10 смартфонов до 30 тысяч рублей, которые россияне покупали летом 2025 года

Топ-10 смартфонов до 30 тысяч рублей, которые россияне покупали летом 2025 годаМожно задуматься об обновлении
© OnePlus
Топ-10 по продажам выглядит так:
Xiaomi Redmi Note 14 Pro — экран AMOLED 6,67″ (120 Гц), процессор Dimensity 7300 Ultra, камера 200 Мп, защита IP68.
Xiaomi Redmi Note 14 — дисплей 6,67″ FHD+, камера 108 Мп, батарея 5500 мАч, разъём для наушников.
Poco F7 Pro — экран 6,83″ 1.5K, процессор Snapdragon 8s Gen 4, аккумулятор 6500 мАч, зарядка 90 Вт.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ — камера 200 Мп, процессор Dimensity 7200, батарея 5000 мАч с зарядкой 120 Вт.
Xiaomi Redmi Note 14S — камера 200 Мп, аккумулятор 5000 мАч, зарядка 67 Вт, до 512 ГБ памяти.
Poco M7 — экран 6,9″ (144 Гц), аккумулятор 7000 мАч, камера 50 Мп, защита IP64.
Poco M7 Pro — AMOLED 6,67″ (HDR10+), процессор Dimensity 7025 Ultra, батарея 5110 мАч.
Poco C61 — экран 6,71″ (90 Гц), простая камера 8 Мп, аккумулятор 5000 мАч, до 128 ГБ памяти.
**Poco X7 Pro **— AMOLED 6,67″, процессор Dimensity 8400 Ultra, аккумулятор 6000 мАч, зарядка 90 Вт.
OnePlus 13 — AMOLED 6,78″ ProXDR, Snapdragon 8 Gen 3, камера Sony 50 Мп, батарея 6000 мАч.
Компания также похвалилась, что средний срок доставки с AliExpress из Китая в Россию составил 14,8 дня, при этом 87% посылок доставляются самолётами напрямую.