Топ-10 смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего

В декабре пользователи из Китая больше всего хвалили не самый новый смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra (97,25%). Он уже некоторое время занимает первые места в рейтинге. Интересно, что другой смартфон Samsung, Galaxy S21 Ultra 5G (93,14%), находится на втором месте в списке.

Redmi Note 11 Pro+, который занимал третье место в прошлом месяце, сохранил эту позицию с рейтингом 92,86%. Помимо трёх вышеперечисленных моделей, в рейтинге есть смартфоны Huawei P50 Pro (92,75%), Vivo S10 Pro (92,67%), Huawei Mate 40 Pro (92,45%), iQOO Z5 (92,45%), Honor Magic3 (92,43%), Honor Magic3 Pro (92,14%) и Oppo K9 Pro 5G (91,54%).