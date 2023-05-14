Топ-5 лучших смартфонов дешевле $150

По крайней мере для мая 2023 года

Вы находитесь в поисках доступного смартфона, но чтобы он еще и не был совсем уж «ущербным»? Тогда этот список, который подготовил Gizchina, для вас. Они выбрали пять лучших смартфонов, доступных в настоящее время по цене менее 150 долларов.