Топ-менеджер Apple: Samsung скопировала iPhone и просто поставила большой экран

"Они раздражали", - сказал Джосвиак. "Потому что, как вы знаете, они скопировали наши технологии. Они взяли наши инновации и создали их плохую копию, и поставили большой экран. Так что, да, мы были не слишком довольны".

Samsung выпустил Galaxy S4 с 5-дюймовым дисплеем в начале 2013 года, в то время как iPhone 5 имел 4-дюймовый дисплей. Apple выпустила свои первые более крупные смартфоны - 4,7-дюймовый iPhone 6 и 5,5-дюймовый iPhone 6 Plus в 2014 году, эти устройства пользовались большим спросом и стали одними из самых продаваемых моделей iPhone в истории.