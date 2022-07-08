​​Топ-менеджер Motorola опровёрг слух об аккумуляторе нового гибкого смартфона Razr 3

Речь идёт об отчёте, в котором говорилось, что Moto Razr 3 будет питаться от аккумуляторной батареи ёмкостью 2800 мАч. Однако генеральный менеджер материнской компании Lenovo по работе с мобильными телефонами опровёрг эту утечку. Менеджер заявил, что эта информация не соответствует действительности. Другими словами, это может намекать на то, что грядущий складной телефон, возможно, будет оснащён большей батареей, чем предполагалось ранее.

Согласно другим утечкам, Moto Razr 3 получит 6,7-дюймовый дисплей разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.