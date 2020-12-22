Топ-менеджер Xiaomi подарил смартфон шутнику из Twitter

Пользователь под ником Kamal Ahamad написал, что «не женится, пока не получит Mi 10T Pro». Скорее всего, шутник не ожидал, что получит ответ на этот твит от топ-менеджера Xiaomi. Но Ману Кумар Джейн написал ему следующее: «хаха! Думаю, что теперь ты готов к женитьбе. Если говорить серьёзно, то Mi 10T Pro, вероятно, лучший флагманский смартфон в Индии. Я надеюсь, что тебе он понравится. Пожалуйста, попробуй 108-Мп камеру и поделись с нами впечатлениями».

Чуть позже Kamal Ahamad опубликовал пост о новом Mi 10T Pro, указав, что «наконец получил этого монстра».