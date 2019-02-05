Топ-менеджер Xiaomi подтвердил, что флагман Mi 9 получит тройную камеру

Один из топ-менеджеров компании Xiaomi Цзоу Лунцзунь (Zou Longjun) опубликовал в своём аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter, подтверждение одной из самых ожидаемых особенностей готовящегося к выпуску флагманского смартфона Xiaomi Mi 9.
По словам главного инженера, камера будущего флагмана соответсвует самых высоким современным стандартам. А чтобы соответствовать этим стандартам, надо делать «три фото» для создания одного высококлассного снимка.
Намёк прозрачней некуда — слухи о тройной камере можно считать подтверждёнными. Эти откровения сопровождаются фотографией с рисовым вином с празднования китайского Нового года.
Согласно более ранним утечкам, в Xiaomi Mi 9 установят 6,4-дюймовый AMOLED и сканер отпечатков пальцев под него. Смартфон оснащается тройной камерой 48+12 Мп + 3D ToF, процессором Snapdragon 855, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой на 32 Вт. Также отмечается беспроводная зарядка и 3D-сканирование лиц пользователей.