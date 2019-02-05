Топ-менеджер Xiaomi подтвердил, что флагман Mi 9 получит тройную камеру

Один из топ-менеджеров компании Xiaomi Цзоу Лунцзунь (Zou Longjun) опубликовал в своём аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter, подтверждение одной из самых ожидаемых особенностей готовящегося к выпуску флагманского смартфона Xiaomi Mi 9.

По словам главного инженера, камера будущего флагмана соответсвует самых высоким современным стандартам. А чтобы соответствовать этим стандартам, надо делать «три фото» для создания одного высококлассного снимка.