«Топ за свои деньги»: AnTuTu составил новый рейтинг смартфонов за январь 2022

Рейтинг разделён на разные ценовые категории. В первом сегменте перечислены самые выгодные телефоны в ценовом диапазоне до 1999 юаней (около 24 тысяч рублей). Здесь список возглавил Realme Q3s. Redmi Note 10 Pro занял второе место, а Redmi K40 Game Enhanced Edition — третье.