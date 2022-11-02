«Топ за свои деньги»: AnTuTu составил новый рейтинг смартфонов за январь 2022

«Топ за свои деньги»: AnTuTu составил новый рейтинг смартфонов за январь 2022В разных ценовых категориях
Рейтинг разделён на разные ценовые категории. В первом сегменте перечислены самые выгодные телефоны в ценовом диапазоне до 1999 юаней (около 24 тысяч рублей). Здесь список возглавил Realme Q3s. Redmi Note 10 Pro занял второе место, а Redmi K40 Game Enhanced Edition — третье.
Realme GT возглавил рейтинг в сегменте от 2000 до 2999 юаней (около 36 тысяч рублей). Realme GT Neo2T занял второе место, а Lenovo Legion Phone 2 Pro — третье место.
В категории от 3000 юаней до 3999 юаней (примерно 48 тысяч рублей) лидирует Xiaomi 12. iQOO 9 занял второе место, а Redmi K40 Pro — третье.
В ценовом сегменте от 4000 до 4999 юаней (примерно 60 тысяч рублей) Realme снова удалось занять лидирующие позиции со своим GT2 Pro:
Среди устройств, которые стоят более 5000 юаней лидирует Vivo X70 Pro+. За ним следуют Honor Magic3 Pro и Xiaomi 11 Ultra.