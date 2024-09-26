Топовая камера, 5500 мАч и мощнейший проц.: Xiaomi 14T Pro и 14T представлены в РФ

Xiaomi 14T Pro будет доступен в трех цветовых вариантах: Titanium Gray, Titanium Blue и Titanium Black, а Xiaomi 14T также будет представлен в уникальном варианте Lemon Green, выполненном из экологически чистых материалов. Продажи обеих моделей начнутся 3 октября, а их стоимость будет начинаться от ₽52 990 за Xiaomi 14T и достигать ₽89 990 за топовую версию Xiaomi 14T Pro.

Обе модели, оснащенные передовыми процессорами MediaTek и ориентированные на фотосъемку, могут похвастаться ИИ-возможностями, включая улучшенную ночную съемку и обработку изображений. Xiaomi 14T Pro оснащен тройной системой камер с основным датчиком 50 МП. Благодаря дизайну, ярким AMOLED-дисплеям и возможности быстрой зарядки, серия Xiaomi 14T может привлечь интерес.