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Опубликовано 26 сентября 2024, 17:30
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Топовая камера, 5500 мАч и мощнейший проц.: Xiaomi 14T Pro и 14T представлены в РФ

МТС запускает предзаказ
МТС и М.Видео официально объявили о начале приема предварительных заказов на долгожданные смартфоны Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro. С 26 сентября по 2 октября 2024 года покупатели могут оформить предварительный заказ и получить эксклюзивные подарки от ритейлеров, в том числе скидку в размере ₽3 000 и смарт-часы Xiaomi Watch S3 (ещё Robot Vacuum E12 у М.Видео).
Топовая камера, 5500 мАч и мощнейший проц.: Xiaomi 14T Pro и 14T представлены в РФ

© М.Видео / Xiaomi

Xiaomi 14T Pro будет доступен в трех цветовых вариантах: Titanium Gray, Titanium Blue и Titanium Black, а Xiaomi 14T также будет представлен в уникальном варианте Lemon Green, выполненном из экологически чистых материалов. Продажи обеих моделей начнутся 3 октября, а их стоимость будет начинаться от ₽52 990 за Xiaomi 14T и достигать ₽89 990 за топовую версию Xiaomi 14T Pro.

Обе модели, оснащенные передовыми процессорами MediaTek и ориентированные на фотосъемку, могут похвастаться ИИ-возможностями, включая улучшенную ночную съемку и обработку изображений. Xiaomi 14T Pro оснащен тройной системой камер с основным датчиком 50 МП. Благодаря дизайну, ярким AMOLED-дисплеям и возможности быстрой зарядки, серия Xiaomi 14T может привлечь интерес.

Источник:МТС / М.Видео
Автор:Максим Многословный
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