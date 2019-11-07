Топовый iPhone проиграл Huawei и Xiaomi в рейтинге камер

Общий балл за фото- и видеовозможности у смартфона составил 117. Ровно столько же у Samsung Galaxy Note 10+. Уступает iPhone 11 Pro Max флагманам Huawei Mate 30 Pro (121 балл) и Xiaomi Mi CC9 Pro (121 балл).

Только за фото смартфон получил 124 балла. В этом плане он всё ещё далёк от конкурентов. За видео оценка устройства составила 102 балла. И это уже отличный результат. По данному показателю iPhone делит лавры с Xiaomi Mi CC9 Pro.

Из минусов камеры смартфона специалисты выделили: потерю детализации во время съёмке при опреедлённых условиях, сильный жёлтый оттенок при слабом тёплом свете, шум на ультрашироугольных снимках.