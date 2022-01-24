Топовый процессор для смартфонов Snapdragon 8 Gen 1 разгромили в тесте другие чипы

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Топовый процессор для смартфонов Snapdragon 8 Gen 1 разгромили в тесте другие чипыВ частности MediaTek Dimensity 9000
Dimensity 9000 — это, по сути, первый настоящий флагманский мобильный процессор MediaTek. Поэтому ожидалось, что он будет идти в ногу с Snapdragon 8 Gen 1 с точки зрения производительности. Однако оказалось, что последний и вовсе уступает первому.
Инсайдер Ice Universe поделился в Twitter результатами тестов последних смартфонных процессоров в бенчмарке Geekbench 5. Они показали, что Snapdragon 8 Gen 1 смог превзойти только своего предшественника и чипсет Samsung Exynos 2200, а Dimensity 9000 и Apple A15 абсолютно разгромили его как в одноядерных, так и в многоядерных тестах.
Так, Snapdragon 8 Gen 1 набрал 3752 и 1231 балл в многоядерном и одноядерном тестах соответственно. А вот результаты Dimensity 9000 равны 4410 и 1278 баллам соответственно. Это довольно близко к результатам A15.
Журналисты предполагают, что в ситуации с Snapdragon 8 Gen 1, возможно, виноваты проблемы с перегревом.
Источник: Gizmochina