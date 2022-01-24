Топовый процессор для смартфонов Snapdragon 8 Gen 1 разгромили в тесте другие чипы

Так, Snapdragon 8 Gen 1 набрал 3752 и 1231 балл в многоядерном и одноядерном тестах соответственно. А вот результаты Dimensity 9000 равны 4410 и 1278 баллам соответственно. Это довольно близко к результатам A15.

Журналисты предполагают, что в ситуации с Snapdragon 8 Gen 1, возможно, виноваты проблемы с перегревом.